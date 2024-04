新作「ペンギンと文鳥のマカロンパーティー」を発表！伊勢丹新宿店 坂崎千春展「ペンギン喫茶」

展覧会の企画・運営を行う「アートスペース」が4月3日(水)〜4月16日(火)の期間、伊勢丹新宿店で開催中の坂崎千春展『ペンギン喫茶』にて新作版画を発表します。

伊勢丹新宿店 坂崎千春展「ペンギン喫茶」新作版画発表

新作版画「ペンギンと文鳥のマカロンパーティー」110,000円(税込) 43×50cm

イベント名:坂崎千春 展『ペンギン喫茶』

開催日時 :開催中〜4月16日(火)午前10時〜午後8時 最終日は午後6時終了

会場 :伊勢丹新宿店 本館6階 アートギャラリー

JR東日本の人気キャラクター「Suicaのペンギン」の作者で、人気イラストレーター、絵本作家、そしてキャラクターデザイナーとして活躍する坂崎千春さん。

新作展では『ペンギン喫茶』をテーマに描いた新作版画を発表し、展示販売しています。

ペンギンたちが招待するお茶会の世界を楽しめます。

坂崎千春について

イラストレーター・絵本作家の坂崎千春(さかざき ちはる)

千葉県生まれで東京藝術大学美術部デザイン科卒業。

ステーショナリーメーカーの制作室勤務を経て、1998年に独立。

JR東日本の「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコット「チーバくん」、ダイハツの「カクカクシカジカ」、ヤマトホールディングス「クロネコ・シロネコ」、東宝の「ちびゴジラ」等のキャラクターデザインを手がける。

現在、第一線で活躍を続け、全国区で老若男女問わず幅広く愛されています。

作品の一部を紹介します。

「遊園地のコーヒーカップ」110,000円(税込) 43×50cm

「ペンギンと文鳥とショートケーキ」55,000円(税込) 41×30cm

「ペンギンとココア」36,300円(税込) 23×23cm

「純喫茶ペンギン 本日のコーヒー」33,000円(税込) 26×18cm

「純喫茶ペンギン 金魚と水草」33,000円(税込) 26×18cm

※作品は全てジクレー版画です。

※直筆サイン入り・限定100部

※「ペンギンと文鳥とショートケーキ」は4月11日(木)から販売開始します。

※オンライン販売につきましては、下記を確認ください。

・伊勢丹リモートショッピング

