SEVENTEEN、S․COUPS＆ジョンハンが復帰！完全体でアンコール公演を開催…涙する場面も「いつも皆さんの味方になる」

SEVENTEENが、アンコールコンサートをスタートさせた。3月30日と31日の2日間、SEVENTEENは仁川(インチョン)アシアド主競技場にてコンサート「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON」を開催した。今度の公演は、昨年7月に開催された「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW'」以降、約8ヶ月ぶりのアンコールツアーで、2回のオフライン公演で計5万6千人の観客を魅了した。

「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW'」はスタジアム公演であるだけに、さらに大きくなったLEDとフライングステージ、ムービングステージが設置され、圧倒的なスケールを誇示した。彼らは広く様々な形のステージを活用して、華やかな公演を披露した。特にアンコールツアーでは、CARAT(SEVENTEENのファンの名称)が一つになって一緒に楽しめる「CARAT TIME」が用意された。豪華な花火とドローンショーが披露され、公演会場は観客たちの熱気でいっぱいになった。この日、上空から降りてきたSEVENTEENは、10thミニアルバム「FML」のタイトル曲「孫悟空(Super)」でコンサートの幕を開けた。続いて4thフルアルバム「Face the Sun」の収録曲「DON QUIXOTE」と、2ndフルアルバム「TEEN, AGE」のタイトル曲「CLAP」で雰囲気を盛り上げた。公演中にメンバーのバーノンは、前転をして笑いを誘った。SEVENTEENは「新人の気持ちで挨拶する」と語り、ファンたちの歓声を引き出した。ホシは「何度会ってもいい」とし「すごく会いたかった」と、ファンに挨拶した。30日の公演中にズボンが破れたドギョムは「ステージも破って、ズボンも破ったドギョム」と自分を紹介した。続いて「今日も一生懸命にやるから楽しみにしていただきたいし、良い思い出をたくさん作りたい」と伝えた。ディエイトは「今日もたくさん来ていただいてありがたい。楽しい公演のために頑張る」と伝えた。ホシの番になると、ファンたちはホシのシグネチャーポーズをして手を振った。ホシは「ライブセッションのバンドは、フリースタイルで演奏している」とし、自分のソロ曲「Spider」の一部を披露した。S.COUPSは「8ヶ月ぶりに復帰した」とし、「参加できないところも、できるところもあるが、ステージの上ではベストを尽くす」と伝えた。さらにホシは「今年だけで2回のカムバック、2枚のアルバムが予定されている」と予告した。そして彼らは、4thミニアルバム「Al1」のタイトル曲「Don't Wanna Cry」と、「FML」のタイトル曲「F*ck My Life」、9thミニアルバム「Attacca」のタイトル曲「Rock with you」を披露した。ユニットステージも充実していた。ボーカルチームのジョンハン、ジョシュア、ウジ、ドギョム、スングァンは「TEEN, AGE」の収録曲「Pinwheel」と「FML」の収録曲「Dust」、11thミニアルバム「SEVENTEENTH HEAVEN」の収録曲「あくび」のステージで感動を届けた。そしてパフォーマンスチームのジュン、ホシ、ディエイト、ディノは「FML」の収録曲「I Don't Understand But I Luv U」、3rdミニアルバム「Going Seventeen」の収録曲「HIGHLIGHT」、「SEVENTEENTH HEAVEN」の収録曲「Back 2 Back」のステージで情熱を見せた。最後にヒップホップチームのS.COUPS、ウォヌ、ミンギュ、バーノンは「FML」の収録曲「Fire」と3rdフルアルバム「An Ode」の収録曲「Back it up」、「SEVENTEENTH HEAVEN」の収録曲「Monster」のステージでカリスマ性をアピールした。ユニットステージを終えたメンバーたちは、ヒット曲のステージを続けていった。スペシャルアルバム「; [Semicolon]」のタイトル曲「HOME;RUN」、7thミニアルバム「Heng:garae」のタイトル曲「Left & Right」、「GOING SEVENTEEN」の収録曲「BEAUTIFUL」、「SEVENTEENTH HEAVEN」のタイトル曲「God of Music」を披露し、爆発的な反応を得た。