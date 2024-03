イングランド代表戦で「1300円のビール」店の映像が話題に…380円のロング缶をそのまま注ぐ

今回のインターナショナルマッチウィークでイングランド代表はブラジル、ベルギーとの2試合を行った。

その会場となったのはロンドンにある聖地ウェンブリー・スタジアム。2つの試合にはどちらも8万人以上のサポーターが詰めかけており、大盛況となった。

もちろんそれに従ってドリンクやフードの需要も大きく、様々なメニューがスタジアムのなかで販売されていた。

ただ『Daily Mail』によれば、今回行われた試合で販売されていたビールが大きな話題になっているようだ。

店舗のスタッフがプラスチック製のカップにビールを注いでいる映像が公開され、それが1パイント(およそ470ml)で7ポンド(1300円)で売られていたという。

ところが、スタッフが注いでいた缶ビールはベルギー産のステラ・アルトワで、イギリスでも1パイントで2ポンド(およそ380円)で買えるものだったとのこと。

“Best stadium in the world”



£7 a pint and this is what you get. pic.twitter.com/apXlnw57lZ