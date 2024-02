「味が好きだったわけではなく、ほとんど習慣で飲んでいました」と話すアンディさんは、大人になっても毎日1本を飲み続けた。ある日、アンディさんは エナジードリンク 「モンスターエナジー」の味を気に入ったそうで、次第に摂取量が増えていった。そして最近までの約2年間は、毎日500mlのモンスターエナジーを4本、つまり合計で2リットルもの エナジードリンク を摂取し続けていた。アンディさんは普段の生活で、水はほとんど飲まずに エナジードリンク ばかりを飲んでいたという。もちろんこんな生活が健康に良いわけはなく、アンディさんの身体に異変が起き始めた。昨年12月に血尿が確認され、重症の尿路感染症を何度も発症して治療を受けることになった。通院しながら治療に励んでいたアンディさんだったが、クリスマスの日に自宅で倒れてしまい、近くの大学病院「University Hospital of Hartlepool」に運ばれた。アンディさんは激痛を訴えており、医師が検査を行うと、4ミリ大の腎臓結石が発見された。これが耐え難い痛みの原因だった。「私は軍で働いていたことがあり、アフガニスタンで負傷したことがありました。しかし腎臓結石の痛みは比べものにならないほど酷いですよ」と、アンディさんは当時の激しい痛みを表現した。担当医によると、アンディさんの腎臓結石は、長期間にわたる エナジードリンク の多量摂取が原因である可能性が高いという。「 エナジードリンク にはカフェインやリン酸、砂糖が多量に含まれており、 エナジードリンク の摂取と腎臓結石の形成に関する医学的研究も行われていると、医師から教わりました」とアンディさんは話している。痛みが悪化したため、尿が出やすくなるように、腎臓と膀胱をつなぐ尿管に尿管ステントという管を入れる手術(尿管ステント留置術)を受けたというアンディさんは現在、腎臓結石を摘出する手術を待っている。その状態はもう少しで敗血症を引き起こしてしまうほど悪く、尿路感染症の治療も合わせて完治には半年から2年はかかるという。2児の父親であるアンディさんは、今回の出来事を機に食生活を改めたそうで、このように語っている。「恐ろしい思いをしましたが、敗血症まで至らずラッキーでした。今は水を飲んで健康的な食事をし、健康を保つようにしていますよ。もう エナジードリンク は一生飲まないですね。若い子が エナジードリンク を飲んでいるのをよく見かけますが、あれは発売されてからそれほど時間が経っていないため、長期的な悪影響は分かっていません。」ちなみに2021年6月には、一日12本の エナジードリンク を飲み続けていた男性が心臓発作を起こし、生涯薬を飲み続けなければならなくなったというニュースが注目を集めていた。画像は『The Sun 「FIZZ ALERT ‘I collapsed in excruciating pain & was hours from death’, says dad who drank 2L of energy drink every day for 2 YEARS」(Credit: Kennedy News)』『Hull Live 「Hull dad had heart attack after guzzling 12 cans of energy drink every day for a year」(Image: Hull Live)』『New York Post 「Energy drinks ‘completely ruined my life’」(SWNS)』『9Now 「The three minute fix that treated a 10 year lolly snake addiction」(A Current Affair)』『The Mirror 「Fizzy drink ‘addict’ unrecognisable after shedding half her body weight by ditching pop」(Image: Kennedy News and Media)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)