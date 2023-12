明治は、合唱曲として「心の瞳」が主題歌となった受験親子に贈る心温まる受験応援ムービー「愛はつづく。」編を2023年12月15日(金)に公式YouTube & 公式Xにて公開中です。また本動画の公開に合わせ、期間限…

明治は、合唱曲として「心の瞳」が主題歌となった受験親子に贈る心温まる受験応援ムービー「愛はつづく。」編を2023年12月15日(金)に公式YouTube & 公式Xにて公開中です。また本動画の公開に合わせ、期間限定で「R-1応援ボトル」の発売も開始しました。

いつだって親が子どもを思う気持ちは変わらない!

ムービーの一コマ

応援ムービーは、お父さんがお風呂の中で小さい子どもにひらがなを教えるシーンからスタート。絵本を読み聞かせるお母さんやランドセルを背負わせるお父さん、習い事のお迎えをする場面へと続きますが、子どもが成長するにつれてサポートの形は変化していきます。

一緒に勉強することはなくなり、体調管理でそっと支えながらその様子を見守ります。子どもだけでなく、迷惑をかけまいと自分の体調にも気を遣う様子などが描かれています。

神社へのお参りや塾へのお迎え、そして冷蔵庫を開けると「DO」「YOUR」「BEST」と書かれた「R-1応援ボトル」が入っていたり、子どもへの応援の仕方が時と共に変化しつつも、親が子どもを思う愛情そのものはずっと変わらないことが伝わるストーリーです。

合唱曲として知られる「心の瞳」を使用 坂本九さん最後の作品

収録のシーン

楽曲に使われているのは、多くの人の心に残る合唱曲「心の瞳」です。坂本九さんの最後の楽曲としても知られ、昨年テレビ番組をきっかけにSNSでも話題が再燃しました。

大切な家族を想って作られたこの楽曲は、共感できる歌詞とメロディーによって、親子のストーリーを感動的に盛り上げます。今回は、ムービーのBGMのためにオリジナルで歌唱した音源を使用しています。また、その歌唱には、実際に子どもの高校受験を控えている親御さんも参加。受験生の親の想いが詰まった心温まる応援ソングになりました。

受験応援ムービー「愛はつづく。」編 概要

・タイトル:「愛はつづく。」編

・動画尺:134秒

・主題歌:合唱曲 「心の瞳」

・放映日:2023年12月15日(金)〜

メッセージ入りボトルも登場

限定ボトル

また明治はR-1のボトルを並べることで英語の応援メッセージを受験生に贈ることができる「R-1応援ボトル」を期間限定で発売中。

R-1ドリンクタイプのレギュラー、低糖・低カロリー、砂糖不使用甘さ控えめの3品を対象に、各5種類の英単語と、自由に記入できる1種類の全18種類をご用意しました。複数のボトルを並べることで様々な応援メッセージを作ることが可能です。

▼単語一覧

レギュラー:DO / YOUR / BEST/ FOR / IT / ブランク(自由記入)

低糖・低カロリー:YOU / CAN / LIVE / DREAM / TRUST / ブランク (自由記入)

砂糖不使用:YOURSELF / TAKE / GOOD / LUCK/ WIN / ブランク (自由記入)

リンク先:明治プロビオヨーグルトR-1 「愛はつづく。」篇(YouTube)