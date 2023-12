コミュニケーションアプリ 「LINE(ライン)」 内のスタンプショップに、LINEスタンプ「ポケモン いつもなかよし!」が登場!

にこにこと寄り添うピカチュウとイーブイやワッカネズミ、プラスル・マイナンなど、ポケモンたちのなかよしなようすが描かれたスタンプです☆

LINEスタンプ「ポケモン いつもなかよし!」

利用料金:1パッケージあたり300円(税込)または100LINEコイン

配信日:2023年12月19日(火)

ダウンロード方法:「LINE」内のスタンプショップまたは、公式オンラインストア「LINE STORE」より購入

「ポケモン いつもなかよし!」は、にこにこと寄り添うピカチュウとイーブイや、どんなときでも2匹はいっしょのワッカネズミなど、ポケモンたちのなかよしな様子が描かれたスタンプです。

ピカチュウ・イーブイたちのほかにも、カイリューやプラスル・マイナン・トゲピー・シャリタツ・ヘイラッシャ・ルカリオ・サーナイトなどのポケモンたちが登場。

さらに『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「前編・碧の仮面」に登場した、オーガポン・イイネイヌのスタンプも用意されています。

なかよしなポケモンたちのスタンプで、トークがさらに楽しくなること間違いなしです☆

ピカチュウとイーブイや、ワッカネズミ、プラスルとマイナンなど、ポケモンたちのなかよしな様子をデザインしたスタンプ。

2023年12月19日(火)より配信されている、LINEスタンプ「ポケモン いつもなかよし!」の紹介でした☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

