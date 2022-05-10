SHISEIDO¡¢ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê3ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
2022Ç¯¤Ë150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢À¤³¦88¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHISEIDO¡×¤«¤é¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÚÁ´3ÉÊ¡Û¤ò2022Ç¯7·î1Æü(¶â)¤è¤êÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É´ú´ÏÅ¹¡ÖSHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó380Å¹¤ÈSHISEIDO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢»ñÀ¸Æ²¤ÎÁí¹çÈþÍÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥¿¥·¥×¥é¥¹¡×¤ÇÈ¯Çä(È¯Çä¸µ:³ô¼°²ñ¼Ò »ñÀ¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¡£
6·î1Æü¤è¤ê°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢meeco¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢HANKYU BEAUTY ONLINE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ½Äê¡£»ñÀ¸Æ²¥ª¥¤¥Ç¥ë¥ß¥ó 150¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎºÆÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò»ñÀ¸Æ²
»ñÀ¸Æ²¥ª¥¤¥Ç¥ë¥ß¥ó150¼þÇ¯ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ã²½¾Ñ±Õ¡ä100mL8,000±ß(ÀÇ¹þ8,800±ß)
³ô¼°²ñ¼Ò»ñÀ¸Æ²
SHISEIDO ¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó™ ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È ·150¼þÇ¯ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä75mL16,000±ß(ÀÇ¹þ17,600±ß)
³ô¼°²ñ¼Ò»ñÀ¸Æ²
SHISEIDO¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó™ ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥È150¼þÇ¯ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä15mL8,000±ß(ÀÇ¹þ8,800±ß)