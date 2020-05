全てのiPhoneに利用可能と称される脱獄(ジェイルブレイク)ツールが公開されました。

一部で知られた脱獄ツール「unc0ver」の最新版v5.0.0であり、対象とするiOSのバージョンは11.0以降です。最新のiOS 13.5をインストールした最新モデルでも有効とされています。

iPhoneなどiOSデバイスでは通常、ユーザー権限に制約がかかっており、システムを完全に制御する管理者権限(Root)を使うことができません。「脱獄」とは、そうした管理者権限をシステムの脆弱性を突いて奪取すること。たとえばApp Store外のアプリをインストールするなど、本来は許されていないことが可能となります。

海外テックメディアMotherboardによると、脱獄ツールを開発したハッカーは、アップルが認識していない脆弱性、いわゆる「ゼロデイ」を利用して動作しているとのことです。

2019年9月にも「パッチ不可能」な脱獄を公開されていましたが、そちらはiPhone 4sからiPhone Xまで(つまりA11以前のほぼ全てのAシリーズチップ搭載デバイス)とされていました。つまりiPhone XSなど2018年モデル〜最新のiPhone 11シリーズや新iPhone SEまでを対象とした脱獄は、今回がおそらく初めてのことになります。

#unc0ver v5.0.0 is NOW OUT.