【NAVI人気ドラマランキング：総合】『NCIS』『クリミナル・マインド』『ER』『24』...800作品の頂点に立ったのはコレだ！

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのか、その最新データをご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは各ジャンルをまとめた総合ランキングのトップ100!

1.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

2.『BONES -骨は語る-』

3.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

4.『ER 緊急救命室』

5.『CSI:科学捜査班』

6.『24 -TWENTY FOUR-』

7.『メンタリスト』

8.『HAWAII FIVE-0』

9.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

10.『CSI:ニューヨーク』

11.『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

12.『グレイズ・アナトミー』

13.『ウォーキング・デッド』

14.『デスパレートな妻たち』

15.『プリズン・ブレイク』

16.『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』

17.『CSI:マイアミ』

18.『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』

19.『Dr. HOUSE −ドクター・ハウス−』

20.『SUITS/スーツ』

21.『ブラックリスト』

22.『ゲーム・オブ・スローンズ』

23.『FRINGE/フリンジ』

24.『グッド・ワイフ』

25.『X-ファイル』

26.『シカゴ・ファイア』

27.『LOST』

28.『Glee/グリー』

29.『GRIMM/グリム』

30.『ARROW/アロー』

31.『ゴシップガール』

32.『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

33.『エージェント・オブ・シールド』

34.『パーソン・オブ・インタレスト』

35.『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』

36.『ホワイトカラー』

37.『THE FLASH/フラッシュ』

38.『HOMELAND』

39.『ブレイキング・バッド』

40.『HEROES/ヒーローズ』

41.『コールドケース』

42.『リゾーリ&アイルズ』

43.『SCORPION/スコーピオン』

44.『Major Crimes〜重大犯罪課』

45.『プリティ・リトル・ライアーズ』

46.『リベンジ』

47.『アリー・myラブ』

48.『フレンズ』

49.『ワンス・アポン・ア・タイム』

50.『LUCIFER/ルシファー』

51.『スキャンダル 託された秘密』

52.『シカゴ P.D.』

53.『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

54.『ブラインドスポット』

55.『LAW & ORDER ロー&オーダー』

56.『The O.C.』

57.『ミディアム 霊能者アリソン・デュボア』

58.『私はラブ・リーガル』

59.『GOTHAM/ゴッサム』

60.『名探偵モンク』

61.『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』

62.『CHUCK/チャック』

63.『ヴェロニカ・マーズ』

64.『クローザー』

65.『NUMB3RS ナンバーズ 〜天才数学者の事件ファイル』

66.『ダウントン・アビー』

67.『SEX AND THE CITY』

68.『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』

69.『ブラザーズ&シスターズ』

70.『エイリアス/2重スパイの女』

71.『アグリー・ベティ』

72.『ゴースト 〜天国からのささやき』

73.『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

74.『ヴァンパイア・ダイアリーズ』

75.『大草原の小さな家』

76.『BULL/ブル 法廷を操る男』

77.『デビアスなメイドたち』

78.『NCIS:ニューオーリンズ』

79.『SUPERGIRL/スーパーガール』

80.『アウトランダー』

81.『SHERLOCK シャーロック』

82.『クワンティコ』

83.『ドクター・フー』

84.『リーサル・ウェポン』

85.『ザ・フォロイング』

86.『デクスター 〜警察官は殺人鬼』

87.『アンダー・ザ・ドーム』

88.『サバイバー: 宿命の大統領』

89.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

90.『ナイトシフト 真夜中の救命医』

91.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

92.『MACGYVER/マクガイバー』

93.『プライベート・プラクティス 迷えるオトナたち』

94.『グッド・ドクター 名医の条件』

95.『バトルスター・ギャラクティカ』

96.『LAW & ORDER クリミナル・インテント』

97.『殺人を無罪にする方法』

98.『NIKITA/ニキータ』

99.『ダメージ』

100.『ウエストワールド』

800作以上ある作品データベースの中からトップ100に入ったのは、ドラマファンにとっておなじみのタイトルばかり。その中でも最も長い視聴時間が費やされた作品として栄えある1位に輝いたのは、15シーズン続く大人気ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』。ジャンル別のランキング「アクション編」では2位だった『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が同1位の『24 -TWENTY FOUR-』を最新データの総合では抜いて堂々の3位につけた。

上位は犯罪捜査ものを中心にミステリーやサスペンスドラマが多くを占めたものの、30位以降では『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のようなコメディもの、『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』のような青春ものもランクインし、ジャンルが多様に。一方の下位には、現時点で2、3シーズンしか放送されていないものも多いため、シーズンを重ねるごとに順位を上げていくのではないだろうか。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』 © 2016 CBS Studios Inc. CBS and related marks are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『24 -TWENTY FOUR-』 © 2004 Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『ER 緊急救命室』 TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』 © ABC Studios