初デートで「女慣れしてる」と警戒される行動9パターン
2025年9月23日 16時0分

初デートで「女慣れしてる」と警戒される行動について、女性に聞いている
断りもなく「下の名前」で呼ぶ、女性が席を外している間に会計を済ませる
「なんでそんなにかわいいの?」など、歯の浮くようなセリフを連発する