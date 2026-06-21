2027年4月に国の省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。町の電気店では価格帯の低いエアコンの設置依頼が増えているようだ。電気店の現状を取材した。 ■エアコンの2027年問題 設置工事は「去年の1.5倍くらい」 新潟市中央区で電気店を営む野口昇二さん。 野口さんの営む電気店では、今エアコンの買い替え相談が増えていて、例年以上の忙しさとなっている。 野口さんは「去年