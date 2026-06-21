エース上田の2得点で、チュニジアを全く寄せ付けずに快勝した日本(C)Getty Images貫禄すら漂わせる快勝劇だ。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、日本代表はチュニジア代表に4-0で勝利。グループ突破に向けて大きく前進した。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン序盤からチュニジアに主導権を一切与えなかった。開始早々の4分に鎌田大地の2試合連続弾で