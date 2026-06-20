かつてNHK Eテレ「ビットワールド」内にて6年間にわたり放送され、幅広い層から絶大な支持を集めたコメディアニメ「あはれ！名作くん」が、テレビの世界へ帰ってきます。テレビ東京グループは、同作の新シリーズを7月5日深夜24時45分からテレビ東京系列6局ネットで放映開始すると発表しました。これに伴い、最新のキービジュアルと主題歌を使用したプロモーションビデオ（PV）がYouTubeの公式チャンネルにて公開されています。