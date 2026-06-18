夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、中部地方にお住まいの30代女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：みや年代性別：30代女性同居家族構成：本人のみ住まいの地域：中部地方職種：地方公務員雇用形態：正規職員勤務年数：5〜10年年収：450万円現預金：150万円、リスク資産：56万円「夏ボーナスは55万円超予想。昇給で前年よりも増加見込み