夏休みやお盆、シルバーウィークを控えたこれからの行楽シーズン、長野や北信越方面への旅行・帰省を計画している方に、劇的な移動のアップデート情報があります。JR西日本は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの92日間にわたる「夏の臨時列車」の運転計画を発表しました。今回の発表で最大の目玉となるのが、北陸新幹線「かがやき」「はくたか」の新規臨時列車の運転と、敦賀駅での特急「サンダーバード」との接続強化で