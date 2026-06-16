筆者の友人・H代は夫と2人暮らし。息子が結婚し、誕生した孫を目に入れても痛くないほどかわいがっていました。しかしある日、孫のお年玉をめぐって思わぬ確執が生まれてしまったそうです。 格差 私は現在50代で夫と2人暮らし。夫はあと数年で定年を迎えます。私は数年前に子宮がんを患い、現在も治療中。経過は順調でしたが、治療費にお金がかかる状態です。 我が家は裕福ではないものの、息子を大学まで出し、老後の貯え