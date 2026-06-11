天皇陛下天皇陛下は11日、オランダとベルギー公式訪問を前に記者会見された。現在進む皇族数確保の議論を巡り「制度への言及は控える」と断った上で「国民の理解が得られるものとなることを望んでいる」と述べた。宮内庁の黒田武一郎長官はこれに先立つ会見で、皇族数確保策に関する「立法府の総意」が10日に決定されたことを陛下に報告したと明らかにした。陛下は「国民の総意に基づくお立場から、国民の理解や納得を得られる