ネオマーケティングは6月9日、「ハンタウイルス」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年5月22日〜5月25日、全国20歳〜69歳の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。ハンタウイルス肺症候群とは、オルソハンタウイルス属のウイルスを病原体とする感染症であり、呼吸不全、循環不全を呈し死亡することがある。北米や中南米で患者発生がある。日本国内では患者発生の報告はない(厚生労働省公式サイトより)。○ハンタウ