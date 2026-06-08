大館市の一部地域で停電が発生しています。樹木の接触・倒木が原因だということです。東北電力ネットワークによりますと、8日午前10時53分ごろ、大館市の一部地域で停電が発生しました。停電しているのは川口地区の約30軒です。原因は樹木の接触・倒木の影響による停電だということです。現在復旧作業が行われていて、午後1時ごろ復旧の見通しだということです。