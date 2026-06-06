【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『山口くんはワルくない』の公開記念舞台挨拶が6月6日、東京・TOHOシネマズ日本橋 スクリーン7で行われ、高橋恭平（なにわ男子）、高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）、岩瀬洋志、そして守屋健太郎監督が出席した。 ■高橋恭平と岩瀬洋志の仲睦まじい姿に会場からも歓声が 舞台挨拶は、全国243スクリーンで生中継も行われ、まさに日本中が一体となってお