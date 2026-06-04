主婦と生活社は、『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』(漫画：まるかわ)を2026年6月5日(金)にPASH! コミックスより発売する。■『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』漫画：まるかわ発売日：2026年6月5日定価：900円＋税＜あらすじ＞【セミカラー版、新登場！】爪塗りとして一人前になるには、自分が持っている魔力の質と量に問題があると知ったサーラ。ロッコの提案で眷属に体を診てもらうと、意外な事実が明らかになる。ロッコ