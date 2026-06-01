1日午前10時40分ごろ、福島県喜多方市上三宮町上三宮の老舗酒蔵「笹正宗酒造」で、「酒蔵の南側の建物が燃えている」と関係者から119番があった。喜多方署や地元消防によると、計3棟が燃えたが、けが人はいない。敷地内の工場棟と倉庫棟がほぼ全焼。敷地に隣接する住宅1棟も部分的に焼けた。署などが出火原因を調べている。笹正宗酒造のホームページなどによると、創業は1818年。敷地内には国の登録有形文化財に指定されてい