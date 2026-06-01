日本が英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の模型＝2024年7月、英南部ファンボロー（共同）日本政府は、英国、イタリアとの次期戦闘機開発計画「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」を巡り、第三国輸出を見据え開発状況などを共有するオブザーバー参加の枠組みを創設する方向で調整に入った。開発には加わらないものの、購入に関心を寄せる国を想定。7月後半に日英伊3カ国の防衛相が英国で会談し、第1弾としてカナダの参