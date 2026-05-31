ミラノ・コルティナオリンピックスキージャンプで、3つのメダルを獲得した二階堂蓮選手に江別市民栄誉賞が贈られました。会場には、地元のメダリストをひと目みようと江別市民など600人が詰めかけました。二階堂選手はミラノ・コルティナオリンピックスキージャンプで銀メダルなど3つのメダルを獲得し、その功績を称え、江別市の後藤市長から市民栄誉賞が贈られました。（二階堂蓮選手）「3つのメダルを獲得し市民のみ