[5.31 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(21-24°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](ÀµÅÄ¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ]ÀèÈ¯GK 13 ¶áÆ£°íÀ®DF 3 ÂçÈªÎ´ÌéDF 14 µÆÃÏ·òÂÀDF 25 ÃæÌîÎÏÎÜDF 43 ÌîÀ¥æÆÌéMF 6 ÊÆ¸¶½¨Î¼MF 19 ¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾MF 37 À¥È«µÁÀ®MF 38 ¾®À¾¹¨ÅÐFW 7 À¾Â¼¶³»ËFW 17 É´ÅÄ¿¿ÅÐ¹µ¤¨GK 88 ¥­¥à¡¦¥¸¥§¥ÒDF 26 ½©¸µÎ°À±MF 4 ¶Ì¾ëÂç»ÖMF 27 Æ£Â¼ÎçMF 33 Ý¯°æÊ¸ÍÛMF 97 ¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥½¥ÃFW