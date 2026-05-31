[5.31 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(21-24°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](ÀµÅÄ¥¹¥¿)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ]

ÀèÈ¯

GK 13 ¶áÆ£°íÀ®

DF 3 ÂçÈªÎ´Ìé

DF 14 µÆÃÏ·òÂÀ

DF 25 ÃæÌîÎÏÎÜ

DF 43 ÌîÀ¥æÆÌé

MF 6 ÊÆ¸¶½¨Î¼

MF 19 ¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾

MF 37 À¥È«µÁÀ®

MF 38 ¾®À¾¹¨ÅÐ

FW 7 À¾Â¼¶³»Ë

FW 17 É´ÅÄ¿¿ÅÐ

¹µ¤¨

GK 88 ¥­¥à¡¦¥¸¥§¥Ò

DF 26 ½©¸µÎ°À±

MF 4 ¶Ì¾ëÂç»Ö

MF 27 Æ£Â¼Îç

MF 33 Ý¯°æÊ¸ÍÛ

MF 97 ¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥½¥Ã

FW 18 ÅÄÃææÆÂÀ

FW 29 ¾¾ËÜ»©À¿

FW 99 ÃæÅçÂç²Å

´ÆÆÄ

²­ÅÄÍ¥

[FC´ôÉì]

ÀèÈ¯

GK 51 ¿û¾Â°ì¹¸

DF 4 ¹ÃÈå·òÂÀÏº

DF 14 À¸ÃÏ·Ä½¼

DF 34 ÅòÖªÞæÀ¸

DF 85 È¢ºêÃ£Ìé

MF 7 Ê¸¿ÎÃì

MF 9 ÃæÂ¼½Ù

MF 10 ËÌÎ¶Ëá

MF 21 ²£»³ÃÒÌé

MF 26 Âç¶ú¾ºÊ¿

FW 99 ¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥¢¥»¥ô¥§¥É

¹µ¤¨

GK 31 ¥»¥é¥ó¥Æ¥¹

DF 23 ³°»³Î¿

DF 40 Ê¿À¥Âç

DF 79 Æ£ÅÄ½ÚÌé

MF 3 ÇëÌîÞæÂç

MF 8 ¹ÓÌÚÂç¸ã

MF 39 Àôß·¿Î

FW 18 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥­

FW 77 »³Ã«ÐÒ»Î

´ÆÆÄ

ÀÐ´ÝÀ¶Î´