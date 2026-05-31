米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が30日、自身のインスタグラムを更新。ロンドンでの有名ミュージシャンとの再会ショットを披露した。「時差投稿になってしまいましたが」としつつ「先週末の3連休はイベントに参加するためにロンドンへ」と投稿。「なんと22年ぶりに布袋寅泰さんにお目にかかることができましたゴールドディスク大賞以来！」とギタリストの布袋寅泰とのツーショットを公開し