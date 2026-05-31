米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が30日、自身のインスタグラムを更新。ロンドンでの有名ミュージシャンとの再会ショットを披露した。

「時差投稿になってしまいましたが」としつつ「先週末の3連休はイベントに参加するためにロンドンへ」と投稿。「なんと22年ぶりに布袋寅泰さんにお目にかかることができました ゴールドディスク大賞以来！」とギタリストの布袋寅泰とのツーショットを公開した。

「お花いっぱいの素敵なお庭を眺めながらのブランチはとっても穏やかで、どこまでも心地よく、ゆったりとした時間が流れていました お招きいただきありがとうございます」と感謝。「そして、ここぞとばかりに（珍しく）外食も ロンドンのレストラン、何もかも美味しくて！」とつづった。

「さらには、（大好き）美術館も攻めました V&A East Storehouseの『見せる所蔵品倉庫』も V&AのSchiaparelli の展示も見応えがありました〜。エネルギー補給して、また仕事がんばりますっ！」と記した。

この投稿に、ファンからは「布袋さんとのツーショット素敵ですね」「布袋さんはいつまでもカッコいいですね」「素敵すぎる」「コーデも素敵」などのコメントが寄せられている。