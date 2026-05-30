歌手のふみの（19）が30日、東京・有楽町の東京国際フォーラムで行われた「日比谷音楽祭2026」のヒビヤドリームセッション1にゲストとして登場した。紫のエレキギターを携えて登場し、歌手のちゃんみな（27）が書き下ろしたデビュー曲「favoritesong」を披露。デビューから5カ月が経ち、力強さを増したロングトーンを響かせた。同イベントの主催者で音楽プロデューサーの亀田誠治氏（61）からのオファーで同イベントに初出