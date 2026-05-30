米国製乗用車認定制度でハードルが下がる中、期待の新型「ゲッタウェイ」スバルは2026年4月2日、「ニューヨーク国際オートショー2026」において、新型3列シートSUV「ゲッタウェイ」をワールドプレミアしました。スバルのBEV（バッテリー電気自動車）シリーズとして4番目に登場するこのモデル、販売店にも多数の問い合わせがあるようですが、SNSでも話題になっています。「ゲッタウェイ」という車名は英語の「get away（日常