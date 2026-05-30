米国製乗用車認定制度でハードルが下がる中、期待の新型「ゲッタウェイ」

スバルは2026年4月2日、「ニューヨーク国際オートショー2026」において、新型3列シートSUV「ゲッタウェイ」をワールドプレミアしました。



スバルのBEV（バッテリー電気自動車）シリーズとして4番目に登場するこのモデル、販売店にも多数の問い合わせがあるようですが、SNSでも話題になっています。

「ゲッタウェイ」という車名は英語の「get away（日常からの脱出）」に由来し、家族や友人とともに冒険へ出かけ、豊かな時間を過ごしてほしいという想いが込められています。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型7人乗りSUV ゲッタウェイ」です！ 画像で見る（19枚）

すでに販売中のBEVである「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」に続く第4弾として位置づけられており、スバルとトヨタが両社の技術・知見を持ち寄って共同開発しているモデルです。

パワートレインは前後に高出力モーターを搭載し、システム最大出力は420馬力を発生します。BEVならではのレスポンスの良いトルク特性を活かし、リニアで伸びのある加速を実現しています。

さらにAWD（四輪駆動）制御やサスペンション、電動パワーステアリングのセッティングにはスバルが培った技術を採用し、意のままに操ることができる走りをもたらします。

バッテリー容量は77kWhと95.8kWhの2種類を用意します。95.8kWhのモデルでは、一充電航続可能距離（開発試算値）が約300マイル（約480km）以上を確保しており、スバルのBEVラインナップにおいて最大の航続距離となっています。

充電仕様については、北米の充電規格であるNACSを採用し、バッテリー残量10%から80%までの急速充電時間は約30分としています。

このほか、低温下でもバッテリーを最適な温度に保つ「プレコンディショニング」機能を搭載しており、寒冷時における充電時間の短縮を叶えました。

外観は先進性と存在感を重視したデザインとし、内装はインパネ周辺の造形を水平基調ですっきりとまとめ、開放的で居心地の良い室内空間を表現。スバルのBEVとして初めて3列シートを採用しており、最大7人の乗車が可能です。

全列において大人がゆったり座れる広さを確保するとともに、電動格納式の3列目シートを折り畳めば広大なラゲッジスペースが生まれ、多人数での長距離移動でも快適性を確保しました。

ゲッタウェイは2026年後半以降に米国市場での導入を予定しています。一方で、日本市場への展開については現時点で未定となっています。

いっぽうで、複数のスバルディーラーによれば、発表後から「日本に導入される予定はあるか」「実車を見られる場所はどこか」「価格やボディサイズを教えてほしい」といった問い合わせが相次いでいるといい、あるディーラーの担当者は、社内でも印象に残るクルマという意見があり、国内販売を個人的にも期待していると述べています。

そんな新型ゲッタウェイについて、SNSなどでも国内発売を期待する声が多数上がっています。

「エクシーガやクロスオーバー7がなくなってから、スバルで3列シートを待ってた！ぜひ日本でも発売してほしい」「日本だとミニバンばかりだから、こういうカッコいい3列SUVの選択肢がスバルから出たら絶対売れると思うんだけどな」など、スバル国内ラインナップに3列シート車がないことから、多人数乗車モデルを待ち望んでいたファミリー層などから期待の声が上がっています。

また、ファミリー向け要素もある3列シートSUVでありながら、「最高出力420馬力」というスポーツカー並みの超ハイパフォーマンス仕様である点に、「ミニバンで420馬力はヤバすぎる」「さすがスバル」「どんな加速をするのか」など、異次元のスペックに驚くコメントも。

さらに、「ソルテラに続いてトヨタとの共同開発か。デザインはちょっとアメ車っぽくて、今までのスバル車とは雰囲気が違って新鮮」「良い意味でスバルらしくない洗練されたデザイン。でも、スバル独自のAWD制御が入っているなら走りは間違いないはず」と、近未来的なデザインに対する評価も集まっています。

今後の反響次第では、もしかしたら国内導入が叶う可能性もあるかもしれません。国土交通省による新制度「米国製乗用車の認定制度」も新設されたばかりで、米国モデルの輸入販売のハードルは下がっています。今後の動向にも期待です。