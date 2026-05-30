就任1年目でプレミア王者に。クラブは「新たな方向性」への転換を決断イングランド・プレミアリーグのリバプールは5月30日、アルネ・スロット監督が即日付で退任することを正式発表した。後任人事については現在、選定プロセスが進行中だ。2024年6月に就任したスロット監督は、初年度の2024-25シーズンにクラブ史上20度目となるプレミアリーグ優勝を達成。LMA最優秀監督賞を受賞したほか、カラバオカップ準優勝やチャンピオン