鎌田大地が再びヨーロッパの頂点に立った。UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝で、クリスタル・パレスはラージョを1-0で撃破。クラブ史上初出場で初優勝という快挙を成し遂げた。この一戦で鎌田はボランチの一角として先発フル出場。フランクフルト時代のヨーロッパリーグ制覇に続き、日本人史上初となる2度目の欧州タイトル獲得を果たした。試合後、現地での評価も非常に高かった。『LiveScore』では決勝ゴールを挙げたジャ