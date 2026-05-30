鎌田大地が再びヨーロッパの頂点に立った。



UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝で、クリスタル・パレスはラージョを1-0で撃破。クラブ史上初出場で初優勝という快挙を成し遂げた。この一戦で鎌田はボランチの一角として先発フル出場。フランクフルト時代のヨーロッパリーグ制覇に続き、日本人史上初となる2度目の欧州タイトル獲得を果たした。



試合後、現地での評価も非常に高かった。『LiveScore』では決勝ゴールを挙げたジャン・フィリップ・マテタに次ぐチーム2位の7.2を記録。「狭いエリアで優れたボールコントロールを見せ、ライン間を突破しながら攻撃の起点になった」と絶賛されている。中盤での落ち着き、運動量、判断力は決勝の舞台でも際立っていた。





SNS上でも称賛が相次いだ。「試合中ずっと走り続けている」「ウォートンとのコンビはトップクラス」「ここまではマン・オブ・ザ・マッチ」といった声が並び、中には「ユナイテッドに連れてきてくれ」という投稿まで見られた。アダム・ウォートンとの中盤コンビは特に高評価を集め、試合をコントロールした存在として強い印象を残したようだ。近年、日本人選手の欧州挑戦は珍しくなくなった。それでも、複数の欧州主要大会を制した日本人は鎌田が初となる。決勝の舞台でも冷静にゲームを支配した姿は、日本サッカーの現在地を示す象徴的な光景だったのかもしれない。今後さらに評価を高めていく可能性は十分ありそうだ。