「日本代表でも脅威に」「異次元すぎる」 鎌田大地が欧州決勝で再び“支配者”に クラブ史上初の歴史的快挙達成で現地も絶賛
鎌田大地が再びヨーロッパの頂点に立った。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝で、クリスタル・パレスはラージョを1-0で撃破。クラブ史上初出場で初優勝という快挙を成し遂げた。この一戦で鎌田はボランチの一角として先発フル出場。フランクフルト時代のヨーロッパリーグ制覇に続き、日本人史上初となる2度目の欧州タイトル獲得を果たした。
試合後、現地での評価も非常に高かった。『LiveScore』では決勝ゴールを挙げたジャン・フィリップ・マテタに次ぐチーム2位の7.2を記録。「狭いエリアで優れたボールコントロールを見せ、ライン間を突破しながら攻撃の起点になった」と絶賛されている。中盤での落ち着き、運動量、判断力は決勝の舞台でも際立っていた。
近年、日本人選手の欧州挑戦は珍しくなくなった。それでも、複数の欧州主要大会を制した日本人は鎌田が初となる。決勝の舞台でも冷静にゲームを支配した姿は、日本サッカーの現在地を示す象徴的な光景だったのかもしれない。今後さらに評価を高めていく可能性は十分ありそうだ。