63ANGEL(旧バーレスク東京)で活動するダンサー・かなでが、4月25日と26日に千葉・幕張メッセで開催された動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズに登場するセーラーウラヌス(天王はるか)のコスプレを披露し、Xでは「綺麗すぎる」「コスプレしててもメロい」と絶賛の声も寄せられた。セーラーウラヌスのコスプレを披露したかなで(@kanade_blq)○女性ファ