映画『箱の中の羊』の舞台あいさつに、広島出身の俳優 綾瀬はるかさんらが登場しました。 ３０日、広島・府中町で行われた舞台挨拶には、Ｗ主演の綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんらが登場しました。 映画『箱の中の羊』は夫婦と亡くなった息子の姿をしたヒューマノイドが織りなす家族の物語です。 綾瀬はるかさん「いつ始まったか分からないぐらい自然な感じなかったですか？」 大悟さん「それは分かったけど、いつ