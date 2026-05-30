「幸せな人生」を送るために、本当に必要なものは何なのでしょうか。お金、仕事の成功、名声――さまざまな答えがありますが、ハーバード大学が75年以上にわたって行った研究では、意外な結論が示されています。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、その研究結果をもとに、“幸せな人”に共通する特徴について解説。今回は、「人生の幸福度」を大きく左右する“ある要素”について紹介します。○