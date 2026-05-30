元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が26日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画「【交流戦】台風の目となるチームは…!? 谷繁&里崎さんの注目選手は〇〇で一致!」にて、交流戦で優勝しそうなチームについて語った。谷繁元信氏○「戦い方の安定感が今一番あるかな」今回の動画には里崎智也氏がゲストとして登場。里崎氏が交流戦の優勝候補としてヤクルトを挙げると、これに対して谷繁氏は「