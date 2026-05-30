【モデルプレス＝2026/05/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が5月30日に更新された。同日行われる香川公演にて、櫻井優衣（26）は右膝痛のため着席でのパフォーマンスとなることを発表した。【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿◆櫻井優衣、右膝痛のため着席パフォーマンス4月24日から7月15日にかけてライブツアー「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY A