爆笑問題の田中裕二が4月11日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の夜公演にゲスト出演。結成38年を迎えた今も、大舞台での漫才前には喉がカラカラになるほど緊張し、相方・太田光の「助けてくれー!!」に切実な意味が込められていることを明かした。田中裕二漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。今回は能町が体調不良のため“休場”となり