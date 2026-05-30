記事ポイントミリ波レーダーが夜間・雨・霧でも視界に左右されない侵入検知を実現1台で最大半径70mの半円状エリアをカバーし、最小限のカメラ台数で広域監視が可能セキュリティ機能を標準搭載したIoT向けNaaS「docomo business SIGN」でデータをセキュアに送信 NTTドコモビジネスとパナソニック コネクトグループが、メガソーラー太陽光発電所の銅線ケーブル盗難対策として、ミリ波レーダーとPTZカメラを組み合わせた次世代侵