J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST１位のヴィッセル神戸は、５月30日にプレーオフラウンド第１戦で、EAST１位の鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦している。開始早々に神戸にアクシデント。５分、鈴木優磨とルーズボールを競り合ったマテウス・トゥーレルが、直後に右太ももの裏を気にする。 そのままピッチに座り込むＭ・トゥーレル。ベンチではすぐにンドカ・ボニフェイスが準備する。結局