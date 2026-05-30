鹿島との“１位対決”で神戸にアクシデント。守備陣のキーマンが開始早々に無念の負傷交代
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST１位のヴィッセル神戸は、５月30日にプレーオフラウンド第１戦で、EAST１位の鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦している。
開始早々に神戸にアクシデント。５分、鈴木優磨とルーズボールを競り合ったマテウス・トゥーレルが、直後に右太ももの裏を気にする。
そのままピッチに座り込むＭ・トゥーレル。ベンチではすぐにンドカ・ボニフェイスが準備する。
結局、背番号３はそのまま途中交代。歩いてピッチを後にした。
神戸守備陣のキーマンに不測の事態。試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表の柿谷曜一朗氏は「大きなダメージ」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
開始早々に神戸にアクシデント。５分、鈴木優磨とルーズボールを競り合ったマテウス・トゥーレルが、直後に右太ももの裏を気にする。
そのままピッチに座り込むＭ・トゥーレル。ベンチではすぐにンドカ・ボニフェイスが準備する。
結局、背番号３はそのまま途中交代。歩いてピッチを後にした。
神戸守備陣のキーマンに不測の事態。試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表の柿谷曜一朗氏は「大きなダメージ」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集