AOKIは、過酷さを増す夏のビジネスシーンに向け、通気量100cc(※)以上の高通気アイテムで構成する「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。「スーパーエアクールシリーズ」展開開始同シリーズはスーツやジャケットをはじめ、ビジネスウェアの中心となるトップスまで幅広くラインアップしている。「クイックリードライシャツ(夏長袖／半袖)」(6,589円)は、特殊な糸を織り込むことで、気になる汗ジミが目立ちにくい「濡れ色