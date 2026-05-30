クロス・マーケティングは2026年5月27日、全国20歳から69歳の男女1,100人を対象に実施した「日焼けに関する調査(2026年)」を発表した。本調査は2026年5月22日〜23日、インターネットリサーチにて行われたもの。日焼けに関する調査(2026年)○日焼けを気にする人は49.8%、男性20代でも4割が意識日焼けを気にしているか日焼けを気にしている人は49.8%で、そのうち「非常に気にしている」人は18.6%であった。女性は年代が高いほど日焼