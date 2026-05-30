【モデルプレス＝2026/05/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が5月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。すっぴんを公開した。【写真】ふるっぱーメンバー「圧倒的透明感」すっぴん×黒縁メガネ姿◆鎮西寿々歌、すっぴん公開鎮西は「すっぴんの時はほぼほぼるなぴセレクトのZoffメガネです（たまに自分セレクトのメガネ）」とコメント。黒縁メガネをかけ、グレーのジャケット姿でドリン