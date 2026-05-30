FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、すっぴん×黒縁メガネ姿に絶賛の声「圧倒的透明感」「大人っぽくて知的」
【モデルプレス＝2026/05/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が5月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。すっぴんを公開した。
【写真】ふるっぱーメンバー「圧倒的透明感」すっぴん×黒縁メガネ姿
鎮西は「すっぴんの時はほぼほぼるなぴセレクトのZoffメガネです（たまに自分セレクトのメガネ）」とコメント。黒縁メガネをかけ、グレーのジャケット姿でドリンクを飲んでいるすっぴんのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「すっぴんでも可愛すぎる」「圧倒的透明感」「メガネ似合ってる」「自然体な感じも素敵すぎる」「肌綺麗」「大人っぽくて知的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱーメンバー「圧倒的透明感」すっぴん×黒縁メガネ姿
◆鎮西寿々歌、すっぴん公開
鎮西は「すっぴんの時はほぼほぼるなぴセレクトのZoffメガネです（たまに自分セレクトのメガネ）」とコメント。黒縁メガネをかけ、グレーのジャケット姿でドリンクを飲んでいるすっぴんのショットを公開した。
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんでも可愛すぎる」「圧倒的透明感」「メガネ似合ってる」「自然体な感じも素敵すぎる」「肌綺麗」「大人っぽくて知的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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