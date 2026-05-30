開業4年目の36歳。平成生まれの若き指揮官が、最年少ダービートレーナーへ その快進撃の舞台裏に迫ります。 協力：上原佑紀厩舎 上原調教師平成元年（1989）生まれ↓平成2年（1990）生まれの間違いでした。訂正してお詫びします。 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂点を決めるレー