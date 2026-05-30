最速の皐月賞馬は、どのように誕生したのか─ 実は、ロブチェンには多くのトップホースマンが関わっていました。 彼らの証言を通じて、強さの源を検証します！ 協力：ノーザンファーム、杉山晴紀厩舎 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの熱