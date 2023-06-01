政府・日銀が4月から5月にかけて実施した為替介入の総額が11兆7349億円にのぼることが、財務省の発表で明らかになりました。1カ月間の為替介入として過去最大です。円相場は4月30日、円買い介入に踏み切ったことで1ドル＝160円70銭台から155円台まで一気に円高が進み、その後の連休中も急騰する場面が見られました。